Silvio assolto solo ora? Una giustizia caricatura
Caro Direttore, pare che un magistrato abbia commentato la lettera di Marina Berlusconi dicendo: «Ma che vuole? Ha avuto giustizia». Se fosse vera, l'infelice uscita svela la scadente qualità umana di certi magistrati che pensano così. Vorrei chiedere al Direttore Feltri che pensa di questo «simpaticone» (magari bravo) che parla di un'assoluzione arrivata dopo 30 anni, ormai morto l'imputato. Cordiali saluti Roberto Costanzo Caro Roberto, che un magistrato pronunci la frase «non c'è motivo di lamentarsi, ha avuto giustizia», in risposta alla lettera di Marina Berlusconi, è la prova più chiara e più triste del degrado morale che attraversa una parte della magistratura italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Silvio Berlusconi ha subito trent’anni di persecuzioni. La giustizia deve tornare veramente al servizio dei cittadini, senza correnti nella magistratura. Con la nostra Riforma della Giustizia sarà possibile. - facebook.com Vai su Facebook
Capito, caro $EnzoTortora? Che ti lamentavi a fare? Certo, un’inchiesta vergognosamente condotta, e una sentenza di condanna in 1mo grado vergognosamente motivata, t’avevano distrutto la vita, ma alla fine ti hanno assolto, no? $parodi $anm $marinaberl - X Vai su X
Silvio assolto solo ora? Una giustizia caricatura - Una sentenza giunta quando l'imputato è già morto, e quindi incapace perfino di difendere la propria memoria davanti ai giudici. Si legge su msn.com