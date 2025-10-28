Silvio assolto solo ora? Una giustizia caricatura

Caro Direttore, pare che un magistrato abbia commentato la lettera di Marina Berlusconi dicendo: «Ma che vuole? Ha avuto giustizia». Se fosse vera, l'infelice uscita svela la scadente qualità umana di certi magistrati che pensano così. Vorrei chiedere al Direttore Feltri che pensa di questo «simpaticone» (magari bravo) che parla di un'assoluzione arrivata dopo 30 anni, ormai morto l'imputato. Cordiali saluti Roberto Costanzo Caro Roberto, che un magistrato pronunci la frase «non c'è motivo di lamentarsi, ha avuto giustizia», in risposta alla lettera di Marina Berlusconi, è la prova più chiara e più triste del degrado morale che attraversa una parte della magistratura italiana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

