Guardatela bene, la scena dell’incontro interrotto all’università Ca’ Foscari. La scena indegna di un drappello di contestatori che toglie il diritto di parola a Emanuele Fiano, ex deputato Pd. Non facciamo finta di cadere dalle nuvole. Ieri questa violenza l’ha subita il presidente della "Sinistra per Israele" - un uomo che crede davvero nello Stato palestinese – ma questo di Venezia non è che l’ultimo episodio di una serie indegna di episodi simili. Stessa dinamica e una costante: chi non deve parlare è un ebreo. Un “sionista” sì, che poi è solo il modo socialmente “presentabile”, di dire la stessa cosa: “sionisti” sono apostrofati gli ebrei, a meno che non rinneghino Israele. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Silenzi e ipocrisie sul caso Fiano: è antisemitismo comunista