Sigfrido Ranucci a Bari nel 2026 Diario di un trapezista ieri presentazione
La foto è tratta dal profilo di Sigfrido Ranucci. Ieri a Bari il giornalista e il sindaco Vito Leccese hanno presentato l’iniziativa in programma nel teatro “Petruzzelli” a maggio 2026: “Diario di un trapezista”. La presenza di Leccese al fianco di Ranucci ha rappresentato la vicinanza della comunità barese al giornalista e conduttore di Report, al quale recentemente ignoti hanno fatto esplodere l’auto davanti a casa. La solidarietà a Report e a Sigfrido Ranucci, espressa in tutta Italia in molte manifestazioni, si è reiterata con i dati di ascolto della prima puntata dell’edizione di Report, l’altro ieri: sfiorato il 10 per cento di ascolti. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
