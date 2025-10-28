Siena sempre più cardioprotetta Una nuova squadra del cuore

Con ‘ Siena cardioprotetta ’ diamo continuità e nuovo impulso a un percorso che unisce istituzioni, mondo accademico, sistema sanitario e associazionismo in una rete virtuosa per la tutela della vita. La tempestività dell’intervento in caso di arresto cardiaco può fare la differenza: per questo è fondamentale mantenere efficienti i dispositivi presenti sul territorio e promuovere la formazione dei cittadini", così l’assessore alla sanità Giuseppe Giordano inizia la presentazione del nuovo step del progetto ’Siena cardioprotetta (CardioSI)’, con la firma di un protocollo di intesa che rinnova e amplia l’impegno della città nella prevenzione dell’arresto cardiaco e nella diffusione della cultura della cardio-protezione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

