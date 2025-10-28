Sicurezza sul lavoro via libera al decreto | arriva il badge di cantiere
Un passo avanti, rispetto alla patente a punti, c’è. Ma il rischio è che anche il nuovo decreto sulla sicurezza sul lavoro, approvato in Consiglio dei ministri, sia un’occasione persa per rivedere strutturalmente le norme e cambiare l’approccio per evitare le morti bianche. Il governo e la ministra del Lavoro, Marina Calderone, spiegano che si punta su formazione, prevenzione e controlli, ma l’impressione è che in realtà su formazione e prevenzione manchi qualcosa. Resta poi irrisolto il nodo dei subappalti, come segnalano i sindacati. Il decreto introduce premi per le aziende virtuose, prevede l’assunzione di ispettori e rende obbligatoria l’adozione del badge digitale di cantiere. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
