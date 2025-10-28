Sicurezza sul lavoro Paolo Capone Leader UGL | Decreto del Governo passo avanti per rafforzare prevenzione e tutele Troppi incidenti servono più controlli e una svolta culturale

Ilgiornaleditalia.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’UGL guarda con favore al Decreto-legge in discussione oggi in Consiglio dei Ministri, che introduce importanti misure per rafforzare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per sostenere le politiche sociali. Si tratta di un passo significativo nella direzione da noi auspicata d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

sicurezza sul lavoro paolo capone leader ugl decreto del governo passo avanti per rafforzare prevenzione e tutele troppi incidenti servono pi249 controlli e una svolta culturale

© Ilgiornaleditalia.it - Sicurezza sul lavoro. Paolo Capone, Leader UGL: “Decreto del Governo passo avanti per rafforzare prevenzione e tutele. Troppi incidenti, servono più controlli e una svolta culturale”

News recenti che potrebbero piacerti

Lavoro. Paolo Capone (UGL): “Investire di più e con maggiore coraggio sulla sicurezza” - Gli ultimi dati, infatti, certificano purtroppo un aumento del 7% degli infortuni letali sui luoghi di lavoro. Da affaritaliani.it

Giornata mondiale sicurezza sul lavoro. Paolo Capone, leader Ugl: "Basta morti" - "In occasione della Giornata mondiale per la sicurezza sul lavoro, i dati pubblicati dall’Inail ci impongono una profonda riflessione. iltempo.it scrive

sicurezza lavoro paolo caponeSiracusa, l’Ugl lancia “Ottobre, mese della sicurezza nei luoghi di lavoro” - Un incontro pubblico si terrà a Catania il 28 ottobre, con lo slogan dell’Ugl: “PROTEGGI – FORMATI – AMATI”. Segnala siracusanews.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Lavoro Paolo Capone