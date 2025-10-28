Sicurezza sul lavoro Paolo Capone Leader UGL | Decreto del Governo passo avanti per rafforzare prevenzione e tutele Troppi incidenti servono più controlli e una svolta culturale
“L’UGL guarda con favore al Decreto-legge in discussione oggi in Consiglio dei Ministri, che introduce importanti misure per rafforzare la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per sostenere le politiche sociali. Si tratta di un passo significativo nella direzione da noi auspicata d. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
