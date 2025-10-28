Sicurezza sul lavoro il governo vara il decreto | badge digitale e più tutele per studenti e imprese

Il Consiglio dei ministri ha dato oggi il via libera definitivo al decreto legge per la sicurezza sul lavoro, un provvedimento che punta a rafforzare le tutele dei lavoratori e la trasparenza nei cantieri, introducendo misure digitali e nuove garanzie assicurative. Il pacchetto, come ha spiegato la ministra del Lavoro Marina Calderone, avrà un impatto economico rilevante: “a regime peserà 900 milioni di euro l’anno”. Badge digitale di cantiere. Il cuore del nuovo decreto è rappresentato dal badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento personale dotata di codice univoco anticontraffazione, che diventerà obbligatoria per tutti i lavoratori impiegati in appalti e subappalti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

