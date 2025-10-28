Sicurezza sul Lavoro | Ecco il Nuovo Decreto Cambia le Regole nei Cantieri

Queste misure rappresentano un passo avanti significativo per aumentare la sicurezza sul lavoro e la tutela dei lavoratori edili, rivolgendosi a chi in prima persona vive la fatica e il rischio di un mestiere duro ma fondamentale per il nostro paese. L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it © Mondouomo.it - Sicurezza sul Lavoro: Ecco il Nuovo Decreto Cambia le Regole nei Cantieri.

