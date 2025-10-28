Sicurezza sul lavoro Cdm approva il decreto legge | in arrivo badge digitale
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera al decreto legge sulla sicurezza sul lavoro che prevede, tra l'altro, per tutte le imprese in appalto e subappalto, il badge digitale di cantiere, una tessera di riconoscimento per i dipendenti dotata di un codice univoco anticontraffazione. Tra le novità principali anche premi alle aziende virtuose e nuove assunzioni di ispettori. E poi, massima attenzione ai giovani e alla formazione. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it
