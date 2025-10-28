Sicurezza sanità e nostalgia del manganello | il pagellone del consiglio comunale

Pordenonetoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna il pagellone semiserio del consiglio comunale. Nell'ultima seduta di ottobre si sono affrontati temi seri, con un contorno di botta e risposta sulla sicurezza, con tanto di nostalgia per il manganello. Ecco i voti ai politici con l'obiettivo, lo si ricorda, di avvicinare i cittadini al. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Sanit224 Nostalgia Manganello