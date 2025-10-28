Sicurezza lavoro Meloni | con dl manteniamo un altro impegno

Roma, 28 ott. (askanews) – Con l’approvazione del decreto sulla sicurezza sul lavoro “il Governo ha mantenuto un altro impegno preso con gli italiani, in particolare con i lavoratori e le imprese di questa Nazione”. Lo scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. “Quest’anno – aggiunge – avevamo scelto di dedicare il Primo Maggio ad un tema che ci sta particolarmente a cuore: la sicurezza sul lavoro. E in quell’occasione avevamo annunciato che il Governo era riuscito a rendere disponibili altri 650 milioni di euro, da sommare ai 600 già disponibili per i bandi INAIL, per rafforzare gli interventi sulla prevenzione e sulla sicurezza. 🔗 Leggi su Ildenaro.it