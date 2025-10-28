Sicurezza in sanità al via da Ferrara uno strumento innovativo per la valutazione dei rischi

Ferraratoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Garantire la sicurezza sul lavoro del personale sanitario è anche un modo, indiretto, per migliorare le cure erogate ai cittadini. Il concetto è emerso chiaramente nel corso della giornata formativa ‘La salute e la sicurezza nelle strutture sanitarie. Il rischio biologico: bio-ritmo, uno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Bici e sicurezza. Una ‘ghost bike’ in via Pomposa - Una trentina di ciclisti, molti con gilet gialli e cartelli con slogan per la sicurezza stradale e ... Riporta ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sicurezza Sanit224 Via Ferrara