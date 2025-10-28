Sicilia via libera all' assunzione di altri 259 lavoratori ex Asu
Il governo Schifani si prepara ad approvare l’appendice al Piano di assunzioni 2025 della Servizi ausiliari Sicilia (Sas), che prevede l’ingresso di altri 259 lavoratori provenienti dal bacino Asu. Il tema sarà affrontato nella riunione di giunta prevista per domani mattina. Le nuove unità saranno impiegate presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e delle Infrastrutture, in coerenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me
