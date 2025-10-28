Sicilia via libera all' assunzione di altri 259 lavoratori ex Asu

Feedpress.me | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo Schifani si prepara ad approvare l’appendice al Piano di assunzioni 2025 della Servizi ausiliari Sicilia (Sas), che prevede l’ingresso di altri 259 lavoratori provenienti dal bacino Asu. Il tema sarà affrontato nella riunione di giunta prevista per domani mattina. Le nuove unità saranno impiegate presso i dipartimenti dei Beni culturali, Tecnico e delle Infrastrutture, in coerenza. 🔗 Leggi su Feedpress.me

sicilia via libera all assunzione di altri 259 lavoratori ex asu

© Feedpress.me - Sicilia, via libera all'assunzione di altri 259 lavoratori ex Asu

Leggi anche questi approfondimenti

sicilia via libera assunzioneSicilia, via libera all'assunzione di altri 259 lavoratori ex Asu - Il governo Schifani si prepara ad approvare l’appendice al Piano di assunzioni 2025 della Servizi ausiliari Sicilia (Sas), che prevede l’ingresso di altri ... Riporta gazzettadelsud.it

sicilia via libera assunzioneVia libera al piano assunzioni 2025 di Sas, parte il percorso di stabilizzazione dei precari Asu - Il governo Schifani ha approvato l’appendice al Piano assunzionale 2025 della Servizi Ausiliari Sicilia (SAS), che prevede l’ingresso di altri lavoratori provenienti dal bacino ASU. Secondo blogsicilia.it

sicilia via libera assunzioneEx Asu, via libera all’assunzione di altri 259 lavoratori. Schifani: “Con questo provvedimento rafforziamo i servizi della macchina amministrativa regionale” - Il tema dei 259 lavoratori provenienti dal bacino Asu sarà affrontato nella riunione di giunta prevista per domani mattina. ilsicilia.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sicilia Via Libera Assunzione