Il Napoli ha battuto per 1-0 il Lecce al termine di una gara davvero sofferta. Ha analizzato tutti gli aspetti che hanno portato a questo successo l’allenatore azzurro Antonio Conte, intervenuto ai microfoni Dazn. La rabbia sull’infortunio di De Bruyne. L’allenatore ha in primis introdotto così il suo pensiero sulla gara: “Queste partite non sono mai semplici, contro l’Inter abbiamo speso tante energie fisiche e mentali. Oggi abbiamo giocato contro una buona squadra, è sempre difficile giocare a Lecce. Dovevamo gestirla meglio nella parte finale: non abbiamo rischiato chissà cosa, ma la testa deve restare sempre dentro al campo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - “Siamo all’assurdo”, Conte sbotta a fine gara: che messaggio all’ambiente Napoli