Si toglie il braccialetto elettronico e uccide l’ex Jessica Stapazzolo | il femminicidio che nessuno ha fermato

Un’altra donna è morta per mano dell’uomo che avrebbe dovuto amarla. Jessica Stapazzolo Custodio de Lima, 33 anni, è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di via Silvio Pellico a Castelnuovo del Garda, in provincia di Verona. L’autore del femminicidio è Douglas Reis Pedroso, 41 anni, suo ex compagno, arrestato dai carabinieri dopo essere stato rintracciato lontano dalla scena del crimine. Il corpo di Jessica è stato scoperto nella mattinata di martedì 28 ottobre. Presentava diverse ferite da arma da taglio inferte con violenza. Gli investigatori del Ris dei carabinieri stanno ancora effettuando i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’omicidio, mentre si attende il referto del medico legale per stabilire con precisione data e ora del decesso. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Si toglie il braccialetto elettronico e uccide l’ex Jessica Stapazzolo: il femminicidio che nessuno ha fermato

