Si toglie il braccialetto elettronico e massacra la compagna | un altro femminicidio choc

Doveva portare il braccialetto elettronico e aveva il divieto di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla sua compagna, Douglas Reis Pedroso, il 41 enne brasiliano gravemente indiziato di avere ucciso all'interno della propria abitazione di Castelnuovo del Garda, con un numero imprecisato ma comunque smisurato di coltellate, la sua compagna brasiliana di 33 anni, Jessica Stapazzollo Custodio de Lima. È stato lo stesso Reis Pedroso, verso la mezzanotte di ieri, a chiamare i carabinieri della compagnia di Pescheria del Garda manifestando l'intento di suicidarsi. Gli approfondimenti dei militari hanno poi portato alla scoperta del cadavere della compagna, per stesse informali ammissioni dell'uomo, che nell'auto aveva ancora il coltello che avrebbe usato per uccidere la donna. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Si toglie il braccialetto elettronico e massacra la compagna: un altro femminicidio choc

