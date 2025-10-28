Si schianta in scooter contro un'auto a Reggio Calabria | Domenico muore sul colpo a 17 anni
Un ragazzo di 17 anni è morto sul colpo a Condofuri dopo essersi schiantato in scooter contro un'automobile. Le dinamiche dell'incidente sono ancora in fase di accertamento. Domenico, così si chiamava la vittima, sarebbe morto sul colpo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
