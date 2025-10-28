Si rinforza la riva del Ticino Via Milazzo messa in sicurezza
Non è passata inosservata ieri mattina una chiatta con a bordo una ruspa sul Ticino. "Devono spostare i massi" commentavano gli anziani che guardavano l’intervento dal lungoticino. In un tratto in cui nel 2015 era stato fatto un intervento di somma urgenza creando una difesa della sponda in gabbioni, è previsto il rinforzo della base della gabbionata, con uno scavo e la posa di massi ciclopici di 60 centimetri di diametro e un peso di 300 chili, e la sistemazione della parte di difesa fuori dall’acqua. L’obiettivo è quello di rinforzare la riva in modo da mettere in sicurezza via Milazzo. Il progetto, già pronto l’anno scorso è stato modificato dopo la piena dell’aprile scorso che ha fortemente compromesso la riva rendendo urgente un intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Ritorno di fiamma a Taranto: Ibrahim Lawani torna per rinforzare l'attacco della Prisma La Cascina Taranto Volley Il club jonico sostituisce Mtrasinovic con l'opposto francese, protagonista della salvezza 2022/2023 Dopo la recente interruzione del rapporto co - facebook.com Vai su Facebook
Si rinforza la riva del Ticino. Via Milazzo messa in sicurezza - "Devono spostare i massi" commentavano gli anziani che guardavano l’intervento dal lungoticino. Scrive ilgiorno.it
Pavia, l'uomo trovato morto in riva al Ticino in via Milazzo è un volontario Auser di Bressana Bottarone - Pavia, 10 dicembre 2023 – Gli accertamenti sono formalmente ancora in corso, senza conferme ufficiali da parte dalla polizia. Scrive ilgiorno.it