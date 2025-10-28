Non è passata inosservata ieri mattina una chiatta con a bordo una ruspa sul Ticino. "Devono spostare i massi" commentavano gli anziani che guardavano l’intervento dal lungoticino. In un tratto in cui nel 2015 era stato fatto un intervento di somma urgenza creando una difesa della sponda in gabbioni, è previsto il rinforzo della base della gabbionata, con uno scavo e la posa di massi ciclopici di 60 centimetri di diametro e un peso di 300 chili, e la sistemazione della parte di difesa fuori dall’acqua. L’obiettivo è quello di rinforzare la riva in modo da mettere in sicurezza via Milazzo. Il progetto, già pronto l’anno scorso è stato modificato dopo la piena dell’aprile scorso che ha fortemente compromesso la riva rendendo urgente un intervento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Si rinforza la riva del Ticino. Via Milazzo messa in sicurezza