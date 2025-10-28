Tempo di lettura: < 1 minuto Dopo cinque mesi di agonia è morto l’agricoltore di 55 anni rimasto gravemente ferito in un incidente avvenuto lo scorso 26 maggio in località Feudo, a Capaccio Paestum, nel Salernitano. L’uomo è deceduto all’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno, dove era ricoverato da allora in condizioni critiche. Secondo una prima ricostruzione, il 55enne stava lavorando in un podere privato con una trincia quando, per cause ancora da accertare, il trattore si è ribaltato finendo in un fosso e travolgendo l’agricoltore. Sul posto intervennero i carabinieri della stazione di Capaccio capoluogo, i vigili del fuoco di Agropoli e un’ambulanza della Croce Rossa, che richiese anche l’intervento dell’elisoccorso per il trasferimento urgente al nosocomio salernitano. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Si ribaltò col trattore, muore a 55 anni dopo 5 mesi di agonia