Si Rare Beauty ha raggiunto i 2,7 miliardi di dollari | record per Selena Gomez
È diventato nel giro di qualche anno uno dei brand beauty di riferimento mondiali: sia per le tendenze, che per i prodotti. Ora Rare Beauty, il brand di Selena Gomez, ha raggiunto un nuovo importante traguardo: quello dei 2,7 miliardi di dollari. Infatti, secondo un nuovo report pubblicato da Fortune in occasione del Most Powerful Women Summit, l’azienda fondata nel 2020 dalla cantante e attrice ha raggiunto una valutazione di circa 2,3 miliardi di euro. Rare Beauty raggiunge i 2,7 miliardi di dollari. Dopo il lancio del 2020, il brand si è sempre aggiornato: quest’anno ha infatti debuttato nel mondo delle fragranze con una prima collezione personalizzabile. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
