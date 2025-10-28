Si piange ed è splendido – le prime reazioni a Wicked 2 | il film non delude le aspettative dei fan

Con Wicked: For Good, il regista Jon M. Chu porta a compimento una delle sfide cinematografiche più ambiziose degli ultimi anni: chiudere in bellezza la saga iniziata con Wicked – Parte Uno, adattamento del celebre musical di Broadway ispirato al romanzo di Gregory Maguire. Le prime reazioni stampa e i commenti dallo SCAD Film Festival di Savannah – giunte al pubblico solo ora dopo la scadenza dell’embargo – hanno già acceso la miccia dell’entusiasmo per il film che in Italia esce al cinema il 19 novembre 2025. Il consenso generale è che Wicked: For Good non solo “mantenga le promesse”, ma riesca a superare ogni aspettativa, offrendo un finale di rara potenza emotiva. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

