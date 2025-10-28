Si intitola Imparare altrove la seconda edizione dello YAWP Festival promosso dalla Fondazione Francesco Morelli che invita a riflettere sull' educazione sul come e dove farla per rispondere alle sfide del presente Si svolgerà a BASE Milano dal 31 10 al 01 11 E darà spazio a molti progetti innovativi Come quello del gruppo CDE Creta in periferia
«I l Gruppo CDE Creta è un centro di aggregazione dove giovani con qualche difficoltà vengono seguiti da figure educative», racconta il sociologo Stefano Laffi per presentare l’incontro che si terrà al BASE Milano l’111 alle 18 nell’ambito di “YAWP Festival. In piedi sui banchi di scuola”, che quest’anno si intitola “Imparare altrove”. Promosso dalla Fondazione Francesco Morelli, il Festival – arrivato alla seconda edizione – vuole riflettere sui temi dell’educazione e su come vincere le sfide della contemporaneità. YAWP è “l’urlo barbarico” liberatorio del poema Song of Myself di Walt Whitman reso celebre dal film L’attimo fuggente. 🔗 Leggi su Iodonna.it
