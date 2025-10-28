Si il maxi cappotto è ancora un trend e lo sarà per molto
Negli anni Ottanta gli inglesi lo chiamavano statement coat, il cappotto dichiarazione. Bernardine Morris sosteneva già nel 1984 che i capi più ampi fossero una vera e propria dichiarazione di forza, rendendo il maxi cappotto una tendenza dura a morire. E menomale, possiamo dire: la giacca over è sempre un grande classico. Cambia il tempo ma noi no, diceva Fiorella Mannoia: fantasie diverse, colori e Pantoni diversi, ma lo stile non passa mai. Maxi cappotto, il capo statement da avere (anche quest’anno). Anche se le temperature non sono ancora uniformemente fredde in tutta Italia, si tratta di un capo da indossare tipicamente indossato nei periodi più freddi (ma ne esistono anche versioni più autunnali), fa da protezione e rifugio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
