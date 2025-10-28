Si è costituito lui Italia uccisa e abbandonata lì | ora la svolta veramente agghiacciante

Thesocialpost.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È stato  fermato dai Carabinieri  il presunto autore dell’omicidio di  Dolores Dori, la donna sinti colpita da diversi  colpi d’arma da fuoco  lo scorso  2 ottobre  nel campo di  Lonato del Garda  e poi abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano, dove è morta poco dopo il ricovero. Il sospettato è  Roberto Held, cittadino italiano nato nel 1975, su cui la  Procura della Repubblica di Brescia  ha disposto un  fermo di indiziato di delitto. Secondo quanto emerso dalle indagini, Held sarebbe  il consuocero della vittima, un dettaglio che aggiunge un ulteriore elemento di complessità a una vicenda maturata all’interno della stessa cerchia familiare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

si 232 costituito lui italia uccisa e abbandonata l236 ora la svolta veramente agghiacciante

© Thesocialpost.it - “Si è costituito lui”. Italia, uccisa e abbandonata lì: ora la svolta veramente agghiacciante

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: 232 Costituito Italia Uccisa