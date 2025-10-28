È stato fermato dai Carabinieri il presunto autore dell’omicidio di Dolores Dori, la donna sinti colpita da diversi colpi d’arma da fuoco lo scorso 2 ottobre nel campo di Lonato del Garda e poi abbandonata davanti all’ospedale di Desenzano, dove è morta poco dopo il ricovero. Il sospettato è Roberto Held, cittadino italiano nato nel 1975, su cui la Procura della Repubblica di Brescia ha disposto un fermo di indiziato di delitto. Secondo quanto emerso dalle indagini, Held sarebbe il consuocero della vittima, un dettaglio che aggiunge un ulteriore elemento di complessità a una vicenda maturata all’interno della stessa cerchia familiare. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Si è costituito lui”. Italia, uccisa e abbandonata lì: ora la svolta veramente agghiacciante