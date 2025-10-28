Si è costituito il consuocero di Dolores Dori la 44enne uccisa a Lonato | era ricercato da settimane per omicidio

Si è costituito Roberto Held, consuocero di Dolores Dori. Il 50enne è accusato del suo omicidio, avvenuto lo scorso 2 ottobre a Lonato del Garda (Brescia) ed era ricercato da settimane. 🔗 Leggi su Fanpage.it

