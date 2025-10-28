Si avvicina l' attesa nuova edizione della CorriMutina iscrizioni già aperte

Modenatoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna CorriMutina, la corsa podistica non competitiva aperta a tutti gli appassionati del mondo sportivo di base, alle famiglie e alle scuole con l’intento di combinare sport, comunità e socialità. Nata nel 1980 come CorriModena, la manifestazione è in programma domenica 9 novembre e si svolge in. 🔗 Leggi su Modenatoday.it



