Shpendi e Berti fanno volare il Cesena prima vittoria al Manuzzi
Cesena, 28 ottobre 2025 – Nonostante un sostanzioso turnover rispetto a Bolzano, con Mignani che ne cambia ben 4 (Piacentini per Mangraviti, Bastoni per Castagnetti, Adamo per Ciervo e Diao per Blesa), alla fine ha avuto ragione l’allenatore bianconero, con il Cesena che per la prima volta in stagione vince all’Orogel Manuzzi, battendo 2-1 la Carrarese. Grazie sì, ai gol di Shpendi e Berti, ma anche a una grande prestazione proprio dei quattro “cambiati”. Dopo un’iniziale fase di studio, la partita offre una fiammata bianconera con una punizione sotto la curva Mare (Ruggeri stende Berti). Bastoni va sul pallone e con uno schema serve un rasoterra a Diao alla sua destra, che avrebbe tutto il tempo di stoppare e prendere la mira, ma preferisce tirare subito, col pallone che finisce nel secondo anello della Mare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
