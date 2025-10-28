Shock anafilattico | siringa addio arriva lo spray nasale

Parma, 28 ottobre 2025 – Uno spray nasale potrebbe salvare le persone in shock anafilattico. Addio alle siringhe di adrenalina: se l’AIFA darà l’ok definitivo, a breve i soggetti allergici a rischio di shock potranno tenersi un comodo spray in tasca, da usare al bisogno. Una rivoluzione salvavita: lo spray nasale all’adrenalina. I primi sintomi di uno choc anafilattico sono la comparsa di formicolio o senso di calore alla testa e alle estremità poi si manifestano: costrizione delle vie aeree, gola gonfia o difficoltà a respirare, grave calo della pressione sanguigna, polso rapido, vertigini, stordimento o perdita di coscienza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Shock anafilattico: siringa addio, arriva lo spray nasale

