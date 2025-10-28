SHOCK Alcaraz! Eliminato a Parigi da Norrie Sinner può tornare n1 al mondo!
Il numero 1 ATP, lo spagnolo Carlos Alcaraz, viene sconfitto all’esordio nel torneo Masters 1000 di Parigi: a firmare l’impresa è il britannico Cameron Norrie, che si impone in rimonta con lo score di 4-6 6-3 6-4 dopo due ore e 25 minuti di gioco e giovedì negli ottavi di finale sfiderà uno tra il francese Arthur Rinderknech ed il monegasco Valentin Vacherot. In virtù del risultato odierno, Jannik Sinner potrà tornare numero 1 del mondo lunedì prossimo in caso di vittoria del torneo. IN AGGIORNAMENTO. 🔗 Leggi su Oasport.it
