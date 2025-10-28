Shield AI svela X-bat Autonomia e potenza per i cieli del futuro

Nel contesto di una competizione sempre più serrata tra droni da combattimento, Shield AI, società statunitense specializzata in sistemi di autonomia per la difesa, presenta X-bat, un velivolo a decollo verticale pensato per operare senza piste e con prestazioni da caccia. Svelato a Washington, il progetto mira a coniugare intelligenza artificiale, velocità supersonica e logistica leggera per missioni in scenari ad alta contesa, dall’Indo Pacifico ai teatri marittimi. L’obiettivo è affiancare i caccia con equipaggio e agire in autonomia nelle operazioni più rischiose, riducendo costi e vulnerabilità in un quadro tecnologico in rapida evoluzione. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Shield AI svela X-bat. Autonomia e potenza per i cieli del futuro

