Shelby Oaks – Paranormal Paranoids la spiegazione del finale | cosa è successo a Riley Brennan e cosa significa quel colpo di scena finale

Shelby Oaks – Paranormal Paranoids è un film horror tragico che non allenta il tono cupo una volta rivelato il destino di Riley Brennan. Diretto e scritto da Chris Stuckmann, Shelby Oaks – Paranormal Paranoids è un mix di convenzioni e influenze di genere incentrato sulla scomparsa di una giovane investigatrice del paranormale e sugli sforzi di sua sorella per ritrovarla. La capacità del film di passare da uno stile all’altro è encomiabile, soprattutto perché svela sempre più il mistero e ciò che è realmente accaduto a Riley Brennan. 🔗 Leggi su Cinefilos.it