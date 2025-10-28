Sharaa vede il patriarca ortodosso a Damasco Appelli alla riconciliazione con i cristiani

"Scoprirai che i più prossimi nell'affetto verso i credenti musulmani sono coloro che dicono: 'Siamo cristiani'. Damasco è il primo luogo di coesistenza dell'umanità. E la sua promessa è un patto.

