Shablo conclude il suo Street Jazz Tour 2025, al Teatro Arcimboldi di Milano con un concerto evento. Non un semplice concerto, ma un omaggio alla black music in tutte le sue sfumature e declinazioni: è lo spettacolo concepito da Shablo per il suo Street Jazz Tour 2025, che dopo avere attraversato l’Italia durante l’estate approda al Teatro Arcimboldi di Milano il 12 novembre. Ad accompagnarlo sul palco per questa data-evento, gli stessi compagni di viaggio delle tappe precedenti: una band d’eccezione, il veterano del rap Tormento e due giovani e incredibili talenti dell’R&B italiano, Joshua (già con lui sul palco di Sanremo 2025 ) e Mimì (vincitrice di X Factor 2024 ). 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

© Spettacolo.eu - Shablo live all’Arcimboldi di Milano, ospiti Irama, Ernia, Guè, Neffa, Rkomi