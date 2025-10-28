Luka nel 1997 giocò un torneo organizzato dall'Immacolata Alzano su un campo in terra dell'oratorio: "Lui e i compagni dello Zadar arrivarono con pochi indumenti in sacchetti di plastica". In Croazia la guerra gli aveva cambiato la vita. Ben 28 anni dopo, Modric è in città per giocare contro l'Atalanta di un ex giocatore dell'Immacolata: Luca Percassi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Sguardo umile, tecnico, rapido": Modric torna a Bergamo, dove a 11 anni vinse il primo trofeo