Sguardo umile tecnico rapido | Modric torna a Bergamo dove a 11 anni vinse il primo trofeo
Luka nel 1997 giocò un torneo organizzato dall'Immacolata Alzano su un campo in terra dell'oratorio: "Lui e i compagni dello Zadar arrivarono con pochi indumenti in sacchetti di plastica". In Croazia la guerra gli aveva cambiato la vita. Ben 28 anni dopo, Modric è in città per giocare contro l'Atalanta di un ex giocatore dell'Immacolata: Luca Percassi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
P. Pietro: un umile grande frate! Fine studioso e dottore in Liturgia, lascia un contributo determinante al cammino della riforma liturgica in Italia. Grazie P. Pietro per i tuoi insegnamenti e il tuo sguardo lungimirante! Quanto hai celebrato e insegnato con sapienz - facebook.com Vai su Facebook