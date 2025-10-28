' Sguardi sul mondo del caregiving' al via un nuovo corso rivolto agli aiutanti in famiglia

Ferraratoday.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'attenzione verso l'ambito dei caregiver e il loro benessere rimane tema chiave su cui l'Assessorato alle Politiche Sociosanitarie del Comune di Ferrara fonda le sue azioni. Ecco quindi che, per il terzo anno consecutivo, il Comune di Ferrara, attraverso Asp-Centro Servizi alla Persona. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

sguardi mondo caregiving viaSguardi sul mondo della relazione nella disabilità - La Caritas Interparrocchiale di Mapello, Ambivere, Valtrighe e Prezzate organizza due mattinate di dialogo e riflessione, pensate per promuovere una cultura inclusiva e attenta ai bisogni delle ... Come scrive ecodibergamo.it

‘Di Terre / Di Cieli / Di Sguardi’ . Al via la rassegna di pittura - S’intitola ‘Di Terre / Di Cieli / Di Sguardi’ la rassegna di pittura che sta animando da pochissimi giorni gli spazi della galleria d’arte ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Sguardi Mondo Caregiving Via