Sfratto annunciato un altro ‘picchetto’ in Bolognina
Bologna, 28 ottobre 2025 – Sulla scia del clamore suscitato dallo sfratto di via Michelino, che ha posto di nuovo al centro dell’agenda politica cittadina la questione del diritto all’abitare e le difficoltà di trovare un alloggio a prezzi ‘umani’ in città, questa mattina anche Adl Cobas è pronta a ‘fermare’ l’esecuzione di un provvedimento previsto in via Nicolò dall’Arca. BOLOGNA IMMAGINI DELLA SISTEMAZIONE DELLO STABILE DI VIA DON MINZONI OCCUPATO DA FAMIGLIE Sfratti e occupazioni. La destra contro Lepore: "Silenzi e complicità". Asse Pd-Coalizione civica L’iniziativa è a sostegno, spiegano gli attivisti, di “Helena, addetta alle pulizie negli edifici pubblici comunali tra cui Salaborsa e i servizi di quartiere”, che ha ricevuto lo sfratto dal proprietario di casa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
