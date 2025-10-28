Sfratto a Bologna il sindaco Lepore | Servono politiche pubbliche per l’emergenza casa e un argine etico agli affitti brevi

“Giovedì abbiamo avuto una scena molto brutta, perché irruzioni in un’abitazione con bambini sfondando un muro sono scene che veramente nessuno vorrebbe vedere.” Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore commenta a 24 Mattino, su Radio24, lo sfratto avvenuto il 23 ottobre in via Michelino, nella periferia nord-est della città. Due famiglie, con cinque minori complessivi, sono state allontanate da altrettanti appartamenti dopo la scadenza dei contratti di locazione, notificata già nel 2022. L’intervento, il settimo tentativo di esecuzione, ha visto l’ingresso forzato della polizia in tenuta antisommossa. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Sfratto a Bologna, il sindaco Lepore: “Servono politiche pubbliche per l’emergenza casa e un argine etico agli affitti brevi”

