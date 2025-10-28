Sfida al vertice per la Juvecaserta | al PalaPiccolo arriva la Luiss Roma

Casertanews.it | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono le uniche due formazioni imbattute da inizio stagione e il calendario le pone di fronte domani sera, mercoledì 29 ottobre, alle 20:30, al palaPiccolo per l’ottava giornata di andata del campionato di serie B nazionale. Si tratta della Paperdi Juvecaserta e della Luiss Roma con i capitolini. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

sfida vertice juvecaserta palapiccoloPaperdi Juvecaserta vs Luiss Roma: Sfida al vertice tra le uniche due imbattute - Mercoledì sera al PalaPiccolo la sfida di Serie B: Paperdi Juvecaserta vs Luiss Roma, le uniche due squadre imbattute del campionato. Da casertaweb.com

sfida vertice juvecaserta palapiccoloJuvecaserta, al PalaPiccolo arriva Chiusi. Due atleti in 'forse' per il match - Resta in dubbio la presenza di Matteo Laganà ed Andrea Biondo, che saranno sottoposti ad ulteriori esami strumentali nella giornata di oggi ... Da casertanews.it

Cerca Video su questo argomento: Sfida Vertice Juvecaserta Palapiccolo