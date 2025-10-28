Sfida al vertice per la Juvecaserta | al PalaPiccolo arriva la Luiss Roma

Sono le uniche due formazioni imbattute da inizio stagione e il calendario le pone di fronte domani sera, mercoledì 29 ottobre, alle 20:30, al palaPiccolo per l’ottava giornata di andata del campionato di serie B nazionale. Si tratta della Paperdi Juvecaserta e della Luiss Roma con i capitolini. 🔗 Leggi su Casertanews.it