Sferra un pugno a una donna che lo accusa di furto poi se la prende coi carabinieri

CALCINAIA – Sottrae gli occhiali a una donna in un locale pubblico e alle rimostranze di questa dà in escandescenze, riuscendo a sferrarle anche un pugno n ella concitazione seguita all’arrivo dei carabinieri. Arrestato, attenderà in libertà e senza alcuna misura il giudizioe. I carabinieri della Stazione di Calcinaia hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato del 44enne straniero per resistenza, lesioni personali aggravate a pubblico ufficiale e lesioni personali nei confronti di una donna. L’intervento e? scattato in un Fornacette a seguito di una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 per musica ad alto volume. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

