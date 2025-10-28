Sette alimentari un bar e una libreria | riapre il primo mercato comunale riqualificato da Sogemi

Riaperto dopo 10 anni il mercato comunale di via Rombon (zona Lambrate), conferito a Sogemi a luglio 2025 insieme ad altri 14 mercati. L'investimento complessivo di Sogemi (la società partecipata dal Comune di Milano che gestisce gli alimentari all'ingrosso) per riqualificarli tutti sarà di circa. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

