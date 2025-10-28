Sesso occasionale | io l’ho fatto e ora mi dispiace

Dilei.it | 28 ott 2025

Possiamo noi donne concederci qualche avventura di sesso senza sentimento? Gli uomini lo fanno da sempre. Per noi è più difficile, perché è un’azione carica di pregiudizi sociali ma anche personali. Un uomo che ha diversi rapporti occasionali senza coinvolgimenti emotivi è un “figo”, un “dongiovanni”, un “conquistatore”; una donna con vari incontri liberi da legami è (come minimo) “esagerata”, “leggera”, “escort”. Questo doppio standard esiste da sempre ed esiste ancora. Quello che abbiamo imparato. Per quanto le donne abbiano affermato il diritto di vivere liberamente il desiderio (come ogni altro aspetto della propria vita) il sentire comune ci impone dei valori e dei principi che culturalmente abbiamo assorbito e vissuto come nostri. 🔗 Leggi su Dilei.it

