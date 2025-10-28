Sessanta Paesi complici del genocidio di Gaza | il nuovo report shock dell’Onu

Il nuovo rapporto della relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese scuote le fondamenta della diplomazia internazionale. Non si limita a denunciare il massacro di Gaza come un’azione unilaterale di Israele, ma ne descrive la natura di “crimine collettivo”, reso possibile grazie alla rete di complicità globale di oltre sessanta Paesi. La tesi è netta: senza il sostegno militare, diplomatico, economico e ideologico di Stati terzi, l’operazione israeliana non avrebbe potuto reggere nel tempo. Diplomazia e media: lo scudo invisibile. Il primo pilastro della complicità è quello diplomatico. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Sessanta Paesi complici del genocidio di Gaza: il nuovo report shock dell’Onu

Altri contenuti sullo stesso argomento

A Hanoi, in Vietnam, oltre 60 Paesi hanno firmato oggi, sabato, il primo trattato delle Nazioni Unite contro la criminalità informatica. Scopri di più, link nei commenti Keystone - facebook.com Vai su Facebook

Dall’alluvione del 2015 a 70 Paesi nel mondo: Pasta Rummo è il simbolo di come qualità, innovazione e radicamento possano trasformare una crisi in rilancio. Con @sole24ore e @PastaRummo abbiamo ripercorso una rinascita costruita su scelte coraggiose - X Vai su X

“Italia complice del genocidio a Gaza”, Albanese invoca la rappresaglia - La special rapporteur dell’Onu nel suo ultimo rapporto accusa il nostro Paese, e sui social incita alla giustizia popolare ... Secondo msn.com

L'ultimo "studio" dell'Albanese: "Italia complice del genocidio" - Oltre a lei altri "esperti" nelle Nazioni Unite dimostrano di essere ultrà anti- Scrive msn.com

Non ci sarà pace senza verità e giustizia. Chi è complice del genocidio deve risponderne - L’accordo, il cessate il fuoco, la tregua, non sappiamo ancora ciò che sarà, ma sicuramente sono stati accolti con sollievo perché si possa iniziare a porre fine a sofferenze immani a cui è sottoposto ... Si legge su ilfattoquotidiano.it