Sessanta Paesi complici del genocidio di Gaza | il nuovo report shock dell’Onu

Il nuovo rapporto della relatrice speciale delle Nazioni Unite Francesca Albanese scuote le fondamenta della diplomazia internazionale. Non si limita a denunciare il massacro di Gaza come un’azione unilaterale di Israele, ma ne descrive la natura di “crimine collettivo”, reso possibile grazie alla rete di complicità globale di oltre sessanta Paesi. La tesi è netta: senza il sostegno militare, diplomatico, economico e ideologico di Stati terzi, l’operazione israeliana non avrebbe potuto reggere nel tempo. Diplomazia e media: lo scudo invisibile. Il primo pilastro della complicità è quello diplomatico. 🔗 Leggi su It.insideover.com

