Serve alcol a tutti oltre l' orario consentito | locale multato per 11mila euro

I controlli della polizia di Stato, della polizia locale e di Asl 3 venerdì sera non si sono fermati al pub di Sturla chiuso e multato dopo aver trovato all'interno escrementi di animali infestanti e alimenti scaduti.Poco dopo, le forze dell'ordine si sono recate in un secondo locale notturno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

