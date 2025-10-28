Serve alcol a tutti oltre l' orario consentito | locale multato per 11mila euro
I controlli della polizia di Stato, della polizia locale e di Asl 3 venerdì sera non si sono fermati al pub di Sturla chiuso e multato dopo aver trovato all'interno escrementi di animali infestanti e alimenti scaduti.Poco dopo, le forze dell'ordine si sono recate in un secondo locale notturno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Serve alcol ai minorenni: multato bar del centro ift.tt/5zmpLU3 - X Vai su X
A cosa serve Cholesterin Plus Extraforte? È l’integratore ideale per chi vuole mantenere nella norma i livelli di colesterolo e trigliceridi nel sangue, supportare la funzione cardiovascolare e gestire valori pressori leggermente alterati. 100% Vegan OK, senz - facebook.com Vai su Facebook
Serve alcol a tutti oltre l'orario consentito: locale multato per 11mila euro - Doveva essere un locale notturno riservato ai soli soci, invece vendeva alcol a tutti e anche fuori dall'orario consentito: per questo il titolare è stato multato ... Scrive genovatoday.it
Monza, serve alcol a minori di 14 anni: sanzionato il titolare di un locale del centro - The post Monza, serve alcol a minori di 14 anni: sanzionato il titolare di un locale del centro appeared first on Il Cittadino di Monza e Brianza. Scrive msn.com