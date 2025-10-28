Si abbasserà definitivamente sabato la saracinesca della storica calzoleria di via Italia “La Rinnovatrice”. Aggiustava le scarpe dei monzesi da 97 anni, ma la gestione dell’attività è diventata sempre più costosa. Affitto schiacciante, tasse, imposte, balzelli hanno portato l’attuale titolare, Fausto Dioli, alla decisione definitiva: "I costi superano le entrate - racconta -. I clienti sono parecchi, ma non abbastanza da coprire le spese. Andrò a svolgere una professione da dipendente per non avere più l’incubo della Partita Iva e dei costi sempre crescenti". Monza perde così un pezzo di storia: la calzoleria di via Italia è sempre stata un punto di riferimento per i residenti del centro e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Serranda giù dopo 97 anni. Chiude la storica calzoleria