Serranda giù dopo 97 anni Chiude la storica calzoleria
Si abbasserà definitivamente sabato la saracinesca della storica calzoleria di via Italia “La Rinnovatrice”. Aggiustava le scarpe dei monzesi da 97 anni, ma la gestione dell’attività è diventata sempre più costosa. Affitto schiacciante, tasse, imposte, balzelli hanno portato l’attuale titolare, Fausto Dioli, alla decisione definitiva: "I costi superano le entrate - racconta -. I clienti sono parecchi, ma non abbastanza da coprire le spese. Andrò a svolgere una professione da dipendente per non avere più l’incubo della Partita Iva e dei costi sempre crescenti". Monza perde così un pezzo di storia: la calzoleria di via Italia è sempre stata un punto di riferimento per i residenti del centro e non solo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
