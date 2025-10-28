Serie turche mania | perché l’Italia non riesce più a farne a meno Svelato il motivo dietro il successo

Il 2025 verrà ricordato come l’anno d’oro delle soap turche. Da La forza di una donna a Forbidden Fruit, fino al fenomeno serale di La Notte nel Cuore, la serialità made in Turchia ha conquistato definitivamente l’Italia, superando ogni aspettativa di ascolto e fedeltà del pubblico. Quello che era iniziato come un esperimento di palinsesto è oggi una realtà consolidata: le soap turche sono diventate la colonna portante del pomeriggio e della prima serata di Canale 5, un fenomeno televisivo e culturale che sembra non avere rivali. Il segreto del loro successo? Una miscela perfetta di dramma, romanticismo e autenticità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

