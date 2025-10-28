Serie C Gold Award Benevento | al via il sondaggio per eleggere il miglior calciatore del campionato

Tempo di lettura: 3 minuti Entra nel vivo il  C Gold Award 2025, il sondaggio nazionale nato per celebrare i protagonisti della Serie C e valorizzare il calcio emergente italiano.  Coinvolte 60 squadre, 600 calciatori, 3 Gironi e migliaia di tifosi pronti a partecipare.  Con la conclusione della fase di  pre-selezione giornalistica, curata da Lacasadic.com, sono stati individuati i  600 calciatori ufficialmente candidati  al sondaggio,  tra cui 10 del Benevento, scelti tra tutte le squadre della Lega Pro. A questi si aggiungono i  tre migliori giocatori assoluti  del campionato, selezionati in base al  percorso complessivo  e ai  risultati ottenuti nel corso della carriera, che accederanno direttamente alla fase finale di votazione: Filippo Costa (LR Vicenza) – Difensore; Antonio Gala (Campobasso) – Centrocampista; Dominic Vavassori (Atalanta U23) – Attaccante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Serie C Gold Award, Benevento: al via il sondaggio per eleggere il miglior calciatore del campionato

