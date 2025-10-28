Serie B la Sampdoria pareggia in trasferta contro l’Empoli | Cuni salva i blucerchiati! Il racconto del match
Serie B, la Sampdoria si ferma in trasferta contro l’Empoli: a Popov risponde Cuni, 1-1! Il racconto della partita Empoli e Sampdoria hanno pareggiato 1-1 allo stadio Carlo Castellani nella 10ª giornata di Serie B 20252026. Una sfida equilibrata, decisa da due colpi di testa ravvicinati: prima il vantaggio toscano con Popov, poi la pronta . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Empoli-Sampdoria 1-1, pagelle: vince la paura, Elia ingenuo, Popov talento cristallino, Barak usato garantito - Pari con gol nella decima giornata di Serie B: al Castellani un punto a testa per gli uomini di Dionisi e Gregucci alla ricerca del guizzo per uscire dalla crisi ... Segnala sport.virgilio.it