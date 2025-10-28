Serie B decima giornata | probabili formazioni e dove vedere le partite

Sport.quotidiano.net | 28 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 28 ottobre 2025 – Decima giornata e secondo turno infrasettimanale di Serie B alle porte: si riprende dopo le gare dello scorso weekend, che hanno visto il Modena allungare in classifica sul secondo posto. I gialloblù si trovano a +4 su Monza e Cesena e in questo turno saranno impegnati nel derby emiliano contro la Reggiana, in programma per questa sera alle 20:30. In contemporanea si giocheranno anche Frosinone – Entella, Pescara – Avellino, Palermo – Monza, Cesena – Carrarese ed Empoli – Sampdoria. Domani, invece, si disputeranno altre tre partite: Spezia – Padova, Venezia – Sudtirol e Mantova – Catanzaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

serie b decima giornata probabili formazioni e dove vedere le partite

© Sport.quotidiano.net - Serie B, decima giornata: probabili formazioni e dove vedere le partite

Argomenti simili trattati di recente

serie b decima giornataConsigli fantacalcio, 10° giornata Serie B 2025/2026: ecco chi schierare - I Top 11 da schierare al fantacalcio per la 10ª giornata di Serie B 2025/2026: attacco con Gliozzi, Coda e Adorante ... Segnala calciomagazine.net

serie b decima giornataPronostici Serie B/ Le quote e le previsioni sulle partite della 10^ giornata (28-29 ottobre 2025) - Pronostici Serie B: studiamo quote e previsioni delle partite che martedì 28 e mercoledì 29 ottobre si giocano per la decima giornata. Da ilsussidiario.net

serie b decima giornataEmpoli Sampdoria, come arrivano le due squadre al match della 10a giornata? Ecco i dettagli - Empoli Sampdoria, mancano poche ore al match in programma al “Castellani” e valido per la decima giornata di Serie B Manca ormai pochissimo al calcio d’inizio della sfida tra Empoli e Sampdoria, un ma ... Scrive sampnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Serie B Decima Giornata