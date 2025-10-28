Serie B decima giornata | probabili formazioni e dove vedere le partite
Roma, 28 ottobre 2025 – Decima giornata e secondo turno infrasettimanale di Serie B alle porte: si riprende dopo le gare dello scorso weekend, che hanno visto il Modena allungare in classifica sul secondo posto. I gialloblù si trovano a +4 su Monza e Cesena e in questo turno saranno impegnati nel derby emiliano contro la Reggiana, in programma per questa sera alle 20:30. In contemporanea si giocheranno anche Frosinone – Entella, Pescara – Avellino, Palermo – Monza, Cesena – Carrarese ed Empoli – Sampdoria. Domani, invece, si disputeranno altre tre partite: Spezia – Padova, Venezia – Sudtirol e Mantova – Catanzaro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
