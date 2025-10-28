Serie B 2025 26 - Diretta LaB Channel 10a Giornata Palinsesto e Telecronisti Prime Video OneFootball
Palermo-Monza, 31 anni dopo. La Reggiana, imbattuta in casa, sfida il Modena mai sconfitto. Questi sono solo alcuni temi che introducono la 10a giornata della Serie BKT 2025-2026 in onda su LAB Channel Dalla 3a giornata di campionato OneFootball TV trasmetterà in Italia e in altri 150 paesi il campionato Serie BKT. Nei paesi esteri, dove attualmente vi sono già dei broadcaster attivi. 🔗 Leggi su Digital-news.it
News recenti che potrebbero piacerti
Telesveva. . +++ANDRIA E BARLETTA VOGLIONO TORNARE A VINCERE: TRASFERTE A FOGGIA CON L'HERACLEA E A MARTINA IN DIRETTA SU TELESVEVA – SERIE D: FASANO NON DISPREZZA PARI DI SARNO, HERACLEA SI GODE IL SECOND - facebook.com Vai su Facebook
SERIE A | In campo Torino-Napoli DIRETTA E FOTO #ANSA - X Vai su X
Serie B 2025/26 - Diretta DAZN 10a Giornata: Palinsesto e Telecronisti - La Serie BKT torna protagonista su DAZN con tutte le 390 partite del campionato, inclusi i playoff e... Da digital-news.it
Serie B 2025/26, tutti i risultati della nona giornata e la classifica! - Si è giocata la nona giornata di Serie B 2025/26, ecco tutti i risultati. Riporta generationsport.it
DIRETTA/ Bari Mantova (risultato finale 1-0): gol annullato a Caprini! (Serie B, oggi 26 ottobre 2025) - Diretta Bari Mantova streaming video tv: partita di Serie B molto delicata al San Nicola, tra due squadre che devono fronteggiare la zona playout. Segnala ilsussidiario.net