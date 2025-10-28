Serie A senza un attimo di sosta | Al via la 9ª giornata ecco dove vedere le partite del turno infrasettimanale

A pochi giorni dal weekend di campionato, la Serie A torna subito in campo per la 9ª giornata, turno infrasettimanale che prenderà il via oggi, martedì 28 ottobre alle 18:30 con Lecce-Napoli. I campioni d’Italia saranno ospiti al Via del Mare, con l’obiettivo di conquistare punti pesanti per la vetta della classifica. La giornata potrebbe rivelarsi decisiva per la lotta al primo posto: Napoli e Roma sperano vicendevolmente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

© Lidentita.it - Serie A senza un attimo di sosta: Al via la 9ª giornata, ecco dove vedere le partite del turno infrasettimanale

